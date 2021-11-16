Жителям Коми назвали две причины для медотвода от вакцинации

Кому могут дать постоянный медотвод от вакцинации от коронавируса Фото: Архив "КП"

Медотвод от вакцинации можно получить лишь по двум причинам: это прохождение химиотерапии и системные заболевания крови и соединительной ткани. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

Отмечается, что противопоказаний к прививке от коронавируса существует не так много: это онкопациенты на химиотерапии, у которых снижен иммунитет, и пациенты с аутоимунными заболеваниями. А вот астма, диабет и сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказаниями для вакцинации, как ошибочно полагают многие.

На сегодняшний день более 296 тысяч жителей республики прошли полный курс вакцинации. По данным федерального оперштаба, Коми удалось достичь 57-процентный охват вакцинацией из 80% для формирования коллективного иммунитета.

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