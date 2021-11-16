В Коми женщина взял в кредит миллион рублей и отдала «сотруднику ЦБ»

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В Усинске местная жительница 1977 года рождения взял в кредит больше миллиона рублей и перевела деньги мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником центрального банка. Злоумышленник убедил жительницу Коми для отмены несанкционированного займа взять кредит на сумму 1 166 700 рублей. После этого женщина перевела деньги на счет, который указал собеседник. По факту случившегося проводится проверка.

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