Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 ноября 2021 12:28

В Коми женщина взял в кредит миллион рублей и отдала «сотруднику ЦБ»

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Усинске местная жительница 1977 года рождения взял в кредит больше миллиона рублей и перевела деньги мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником центрального банка. Злоумышленник убедил жительницу Коми для отмены несанкционированного займа взять кредит на сумму 1 166 700 рублей. После этого женщина перевела деньги на счет, который указал собеседник. По факту случившегося проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Зампрокурора» украл у трех жителей Коми 9 миллионов