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Общество16 ноября 2021 13:53

Глава Минобразования Коми прокомментировала отстранение педагогов из-за отказа вакцинироваться

Источник:kp.ru
Медотвод имеется у 10 процентов сотрудников отрасли образования в Коми

Медотвод имеется у 10 процентов сотрудников отрасли образования в Коми

Фото: Архив "КП"

В Коми вакцинировано 75% работников сферы образования. Об этом сообщили министр профильного ведомства Наталия Якимова. Министр отметила, что именно высокая вакцинация позволила избежать высоких показателей заражения среди педагогического состава.

Также глава министерства подчеркнула, что у 10% сотрудников, не привившихся от ковида, есть серьезная причина - медицинский отвод, при котором вакцинации запрещена. Якимова добавила, что она не знает еще случаев отстранения работника из-за отказа вакцинироваться.

- В настоящий момент мне неизвестны факты отстранения сотрудников, включая педагогических работников, по причине непрохождения вакцинации, - цитирует ее слова БНК.

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