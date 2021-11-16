Глава Минобразования Коми прокомментировала отстранение педагогов из-за отказа вакцинироваться

Медотвод имеется у 10 процентов сотрудников отрасли образования в Коми Фото: Архив "КП"

В Коми вакцинировано 75% работников сферы образования. Об этом сообщили министр профильного ведомства Наталия Якимова. Министр отметила, что именно высокая вакцинация позволила избежать высоких показателей заражения среди педагогического состава.

Также глава министерства подчеркнула, что у 10% сотрудников, не привившихся от ковида, есть серьезная причина - медицинский отвод, при котором вакцинации запрещена. Якимова добавила, что она не знает еще случаев отстранения работника из-за отказа вакцинироваться.

- В настоящий момент мне неизвестны факты отстранения сотрудников, включая педагогических работников, по причине непрохождения вакцинации, - цитирует ее слова БНК.

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