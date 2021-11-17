На трассе в Коми в аварии пострадали три человека

Фото: УГИБДД по Коми Фото: Архив "КП"

В Коми на 26 км дороги Ухта - Троицко-Печорск произошла серьезная авария, в которой пострадали три человека. По сообщению республиканской Госавтоинспекции, ДТП было зарегистрировано накануне в 11:30 утра.

Сообщается, что 76-летний водитель Hyundai Getz не справился с управлением и вылетел в кювет. В этот момент в салоне были еще двое мужчин в возрасте 72 и 46 лет. Самый молодой пассажир получил серьезные травмы и его увезли в больницу, пенсионеры же не пострадали.

По данному факту начато разбирательство.

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