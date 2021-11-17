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Происшествия17 ноября 2021 7:05

Житель Коми украл из мастерской системные блоки

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Койгородском районе местный житель 2003 года рождения украл технику из мастерской. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ночью злоумышленник проник в помещение через окно. Его добычей стали системные блоки. Полицейские установили личность похитителя. Им оказался местный житель 2003 года рождения. Ранее молодой человек не попадал в поле зрения полицейских. Похищенное имущество он полностью вернул. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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