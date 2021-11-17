В МФЦ Коми образовались огромные очереди за получением QR-кода

МФЦ Республики Коми ажиотаж на QR-коды Фото: Архив "КП"

Выдача бумажных QR-кодов вызвал настоящий ажиотаж в МФЦ республики. Напомним, накануне, 16 ноября, жителям Коми стала доступна услуга, которой не существовало до сих пор: сертификат с QR-кодом выдадут даже тем, у кого нет регистрации на портале Госуслуг.

Всего за один день отделения центров «Мои Документы» выдали более 330 сертификатов, их владельцы не имеют аккаунта на Госуслугах. Самый большой наплыв посетителей был зафиксирован в Сыктывкаре - 150 человек простояли в очереди за кодом.

На втором месте по выданным сертификатам – Сосногорск, жители получили 36 сертификатов. На третьем – Прилузский район и центр «Мои Документы» в Объячево. Там выдано 28 сертификатов.

Добавим, что жители, у которых есть регистрация на портале Госуслуг, могут самостоятельно скачать сертификат о вакцинации с QR-кодом в своем личном кабинете. Также отметим, что с 8 ноября сертификат изменил форму и появляется на Госуслугах в течение 3 дней после прививки.

В центрах «Мои Документы» граждане могут получить сертификат в бумажной форме о вакцинации и о перенесенном заболевании COVID-19. При себе надо иметь паспорт РФ, знать номер СНИЛС и полиса ОМС. Сертификат о противопоказаниях к вакцинации будет доступен в следующем году.

Записаться на приём в удобный центр «Мои Документы» можно по многоканальному номеру 8800-200-82-12 или самостоятельно через сайт МФЦ.

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