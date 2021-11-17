В детсаду Коми была обнаружена потенциально небезопасная крупа

В детский сад Инты была поставлена потенциально небезопасная крупа
Фото: Архив "КП"
В интинском детском саду обнаружена потенциально опасная крупа. Об этом сообщили в Россельхознадзоре республики. Нарушения были выявлены в ходе плановой проверки, уточнили в ведомстве.
Так, ячневая крупа была принята без определения обязательных показателей безопасности. Проверяющие не обнаружили информацию о том, что каша прошла нужные исследования, например, на наличие в крупе переработки злаковых культур микротоксина: Т-2 токсина.
Результаты проверки были направлены в мировой суд, где было решено, что должностное лицо – генеральный директор предприятия – было привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в размере 10 тысяч рублей.
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