В 2022 году в Коми проведут капремонт более 200 домов

Фото: архив КП

В 2022 году более 200 домов в Коми отремонтируют по программе капитального ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

В этих домах живут более 23 тысяч человек. Ориентировочная стоимость работ составит 1,4 миллиарда рублей. Эти деньги потратят на ремонт 128 крыш, 35 фасадов, 18 фундаментов, пяти подвалов, внутридомовых инженерных систем в 69 домах, а также на замену 45 лифтов в 17 домах. Кроме того, планируется разработать проектно-сметную документацию для реализации программы капремонта в последующие годы по 28 многоэтажкам.

До конца 2021 года по программе капремонта выполнят работы еще в 27 домах. Кроме того, разрабатывается проектная документация для 11 домов, которые отремонтируют в будущие периоды. На сегодняшний день ремонтные работы уже завершены в 236 домах. Там отремонтировали 95 крыш, четыре подвала, 21 фасад, два фундамента, в 93 домах заменено 312 лифтов, в 35 домах отремонтировали внутренние инженерные системы. Кроме того, была разработана проектно-сметная документация для последующего выполнения работ по капремонту в 51 многоквартирном доме.

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