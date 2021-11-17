В Коми горел дом: погибла женщина, спасли мужчину

Фото: ОНДПР Усть-Цилемского района

В Усть-Цилемском районе горел дома, в результате чего погибла женщина 1954 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 11:01 в селе Усть-Цильма. На улице Батманова загорелся частный жилой дом. Через четыре минуты на место прибыли пожарные. Они спасли мужчину 1966 года рождения и передали медикам. Кроме того, там обнаружили тело женщины 1954 года рождения. В 11:22 пожар удалось потушить. Огонь повредил дом на площади семь квадратных метров. На месте происшествия работали шестеро пожарных и две единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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