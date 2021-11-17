«Даня Милохин против ободранных библиотек:» в Коми задумались об умах подростков

Фото из социальных сетей Алишера Моргенштерна и Дани Милохина Фото: Архив "КП"

В Коми общественница Галина Кравченко призвала бороться с влиянием рэпера Моргенштерна и тиктокера Дани Милохина на молодежь с помощью библиотек, которые стоит модернизировать. По ее мнению, битва за умы подростков проигрывается из-за неимения альтернативы: взрослым нечего противопоставить модным знаменитостям в интернете.

- Мы хотим противостоять всем Моргенштернам ободранными библиотеками, где деньги выделяются только на учебники и литературу по коми языку. На модернизацию выделяют копейки, - цитирует ее слова издание «Комиинформ».

По мнению Кравченко, в школы стоит вернуть политику воспитания. Также у общественницы возникли и вопросы к учителям и родителям, которые родились в 90-х.

- Мы должны понимать, что в школу пришли учителя и родители 90-х годов рождения, и это проблема не только Министерства образования. Нам нужно комплексно и всесторонне обсуждать и вырабатывать государственную политику по воспитанию детей, - заявила председатель общественного совета при Минобрнауки Коми.

Упрекнула Кравченко и СМИ. По ее словам, журналисты занимаются дискредитацией системы образования. Она вновь вспомнила резонансный конкурс на ремонт туалетов в школах. Общественница уверена, что это была оскорбительная акция, о освещать ее не стоило.

- Почему я, мать погибшего сына, в честь которого названа школа в Вуктыле, должна мириться с таким безобразием, - негодует женщина.

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