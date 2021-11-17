В Коми двое лесников попались на крупных взятках

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Руководителя Усть-Куломского лесничества и участкового лесничего подозревают в получении взяток на сумму более 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2012-2021 годах руководитель лесничества и его подчиненный получили от двух бизнесменов деньги. Это была плата за выделение земельных участков с лесными насаждениями, проведение аукционов и заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, подписание актов приемки лесных участков по окончанию рубки, а также за беспрепятственную работу предпринимателей по рубке лесных насаждений, непривлечение их к административной ответственности, а также общее покровительство их деятельности. В общей сложности руководитель лесничества получил более 800 тысяч рублей, а лесничий – более 400 тысяч рублей. Фигурантам предъявлены обвинения, и их заключили под стражу.

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