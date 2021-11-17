Житель Коми убил мужчину палкой, а потом задушил знакомую

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В Усть-Куломском районе местного жителя обвиняют в убийстве двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В Верховном суде Коми при участии восьми присяжных заседателей завершилось судебное разбирательство в отношении жителя поселка Зимстан. В апреле прошлого года мужчина нанес не менее восьми ударов по голове деревянной палкой своему знакомому. В результате пострадавший скончался. На обратном пути злоумышленник задушил свою знакомую, которая грозила сообщить о случившемся в полиции. Костные останки женщины нашли летом 2020 года, а мужчины – лишь в мае 2021.

Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт. Затем предстоит стадия обсуждений последствий вынесения вердикта, на которой будут рассмотрены вопросы квалификации деяний и назначения наказания.

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