Жителя Коми будут судить за то, что он нарисовал свастику

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Ухте 19-летнего местного жителя обвиняется в совершении вандализма. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 23 августа. Пьяный ухтинец находился на Набережной Нефтяников. Он взял баллончиком с черной краской и нарисовал на информационной табличке «Сада памяти» свастику. В результате внешний вид стенда, установленного в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне, оказался оскверненным и пришел в негодность.

Молодой человек признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело направили мировому судье Тиманского судебного участка Ухты.

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