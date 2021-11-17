Ревнивый житель Коми зарезал знакомого и увел в лес

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Печоре 43-летнего местного жителя обвиняют в убийстве своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в гараже по улице Западной. Двое мужчин и женщина распивали спиртное. В какой-то момент между мужчинами на почве ревности возникла ссора. Злоумышленник вооружился предметом, имеющим рубяще-режущие свойства. Он нанес 45-летнему мужчине удар в область груди. Затем подозреваемый вывез тело в лес, а также принял меры к сокрытию орудия и следов преступления.

Злоумышленника задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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