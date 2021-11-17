Минздрав Коми прокомментировал частые причины отказа от вакцинации

Минздрав разобрал самые популярные причины отказа от вакцинации Фото: архив "КП"

В Коми названы одни из самых частых причин для отказа от вакцинации. Так, жители республики не спешат прививаться от COVID-19 из-за того, что боятся осложнений, не могут найти подходящее время, а также надеятся, что можно обойтись и без вакцинации.

Как отметили в региональном Минздраве, в мире не существует вакцины, которая дает 100-процентной гарантии того, что пациент не заразится какой-либо инфекцией, однако более эффективно способа борьба с различными заболеваниями еще не придумали.

- В каждом случае приходится соотносить риски: от заболевания, от побочных эффектов вакцины и сравнивать эти риски с выгодами, положительными эффектами вакцин. После прививки важно соблюдать меры предосторожности: люди не получают билет в жизнь без болезней. Но вероятность заболеть снижается, - сообщили в ведомстве.

Также в министерстве подчеркивают, что частая причина отказа прививаться - это надежда того, что инфекция обойдет человека. По данным ведомства, исследования показывают, что мы ниже оцениваем вероятность заразиться самим или заразить других, чем вероятность того, что это случится с кем-то другим.

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