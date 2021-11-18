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Происшествия18 ноября 2021 5:51

Жителя Коми задержали за то, что он повредил корни деревьев

Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Инте местного жителя 1981 года рождения подозревают в совершении экологического преступления. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина собирал металл на участке заброшенной шахты. В результате он повредил корни деревьев до степени прекращения роста. Сумма ущерба администрации Инты превысила 100 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Подозреваемого задержали, им оказался мужчина 1981 года рождения. Фигурант признался в содеянном.

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