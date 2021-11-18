В Коми под лед провалился 27-летний мужчина на снегоходе

В Усть-Цилемском районе организованы поиски предположительно утонувшего мужчины Фото: Архив "КП"

В Усть-Цилемском районе Коми под лед провалился молодой человек. Трагедия произошла на реке Печора, сообщает издание «Комиинформ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, предположительно утонувшим является 27-летний парень из села Ёрмица. Молодой человек выехал на снегоходе из поселка Новый бор, однако до дома так и не добрался: он ушел под лед вместе с транспортом.

Сейчас на предполагаемом месте трагедии организованы поиски. Тело мужчины до сих пор не найдено.

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