Фото детского дома-интерната им. А.А. Католикова

В Сыктывкаре пропала 14-летняя Дарья Хомякова. Девочка сбежала из дома-интерната имени Католикова. Сообщается, что подросток ушла и не вернулась неделю назад, 12 ноября.

По данным БНК, девочка ушла на прогулку, однако к назначенному времени не вернулась обратно. Обеспокоенные воспитатели сразу же забили тревогу. К счастью, у них есть информация, что подросток жив: Даша общается с другими детьми по телефону, но игнорирует всякие попытки взрослых связаться с ней.

В последний раз ребенка видели в жилом комплексе «Атлантида», но сама Дарья сообщила знакомым, что намерена уехать в Сосногорск.

Приметы: выглядит на 16-17 лет, нормальное телосложение, темные волосы, карие глаза.

Была одета в бледно-розовое пальто, светлый шарф, светло-голубые джинсы, черные ботинки. При себе имеет черную сумку-клатч.

Всем, кто видел Дарью, просьба позвонить по телефону 8(8212) 24-01-46.

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