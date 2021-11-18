Как будут отдыхать жители Коми в 2022 году

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Стало известно количество выходных дней, которые ожидают жителей Коми в 2022 году. Согласно производственному календарю, в следующем году запланировано 118 праздничных дней.

Больше всего выходных будет в январе: более двух недель. Так, новогодние каникулы продлятся до 9 января. Прибавьте к ним январские субботы и воскресенья и получится 15 выходных.

В феврале жителей Коми ждут девять выходных, включая праздничные дни в честь 23 февраля.

В марте график рабочих дней смещается в связи с празднованием 8 марта. Выходные приходятся на 6, 7 и 8 числа.

Следующие длинные выходные — в мае (с 1 по 3, а также с 7 по 10), в июне — с 11 по 13 июня — и в ноябре, с 4 по 6.

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