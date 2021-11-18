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Экономика18 ноября 2021 7:46

В Минсельхозе Коми рассказали, почему в магазинах не хватает молока

Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

Стали известны причины задержки поставок молока в магазины Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка.

В ведомстве подтвердили задержку поставок молока «Пригородного» и «Белой поляны» в торговые сети. В министерстве пояснили, что спрос значительно вырос. Кроме того, встал вопрос нехватки сырья. «Пригородный» увеличил объемы переработки в сравнении с прошлым годом. На сегодняшний день предприятие перерабатывает 19 тонн молока в сутки.

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