В Коми спортшкола нарушила закон, когда нанимала охрану

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В Коми Республиканская Спортшкола №1 нарушила закон о контрактной системе при закупке охранных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФАС.

В ведомство обратилось ООО ЧОО «Илир». Компания пожаловалась на организацию электронного аукциона на выставление постов охраны на объекте школы с начальной ценой контракта 3 611 520 рублей. Представитель «Илир» посчитал требование к охранникам о наличии у них допуска к работе с источниками ионизирующего излучения необоснованным. заказчик же пояснил, что на входе в учреждение будет работать интроскоп. Однако сам охранник на нем работать не будет. Проверять сумки посетителей с помощью данного прибора будет сотрудник заказчика, прошедший соответствующее обучение.

Предметом закупки являлись услуги охраны; сам интроскоп является имуществом школы, а не охранной организации. Комиссия УФАС России решила, что требование не связано с предметом закупки и может ограничить количество участников электронного аукциона. После этого спортшколе выдали предписание об аннулировании закупки. В отношении виновного должностного лица завели административное дело.

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