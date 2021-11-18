Стало известно, как переносят коронавирус вакцинированные жители Коми

Глава Коми рассказал, как болеют привитые от ковида Фото: Архив "КП"

В Коми из последних случаев заболевания коронавирусом 35 пришлись на вакцинированных жителей республики. По словам главы региона Владимира Уйбы, лишь шестерым понадобилась госпитализация. Их состояние оценивается врачами как среднее.

Остальные 29 человек получают лечение дома, они переносят заболевание в легкой форме, сообщил руководитель республики.

Среди 23 умерших от ковида за сутки нет ни одного привитого человека. По словам Уйбы, случаи смерти среди вакцинированных редки и объясняются рядом причин.

- Это как правило, почтенный возраст и большое количество заболеваний. Все это сводит на нет усилия врачей, - объяснил глава Коми.