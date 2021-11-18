Наибольший прирост зараженных коронавирусом дали пять муниципалитетов Коми

Всего под медицинским наблюдением находятся 10 574 человека Фото: Архив "КП"

В Коми за минувшие сутки диагностировано 368 случаев инфицирования COVID-19. Из них треть подтвердилась в столице Коми: 105 сыктывкарцев заразились коронавирусом.

На втором месте по приросту больных расположилась Ухта с 81 новым фактом заражения. Тройку лидеров замыкает Усинск. Там лабораторно было подтверждено 32 случая инфицирования.

Также в пятерку антирейтинга попали Воркута с 29 случаями и Сосногорский район (+28).

Как сообщили в Роспотребнадзоре Коми, все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 10 574 человека.

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