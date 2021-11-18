Сыктывкарцы рассказали, что думают о семичасовом рабочем дне

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Введение семичасового рабочего дня поддерживает большинство жителей Сыктывкара, однако работать по такому графику согласна пока только 1 из 25 компаний. Об этом сообщает портал SuperJob.

Один из депутатов Госдумы предложил в осенне-зимний период в России сократить восьмичасовой рабочий день на один час. В Сыктывкаре 55% мужчин и 58% женщин положительно относятся к такому предложению. 28% трудоустроенных горожан высказались против, причем мужчины гораздо чаще женщин (32% против 25%). По их мнению, сокращение рабочих часов повлечет снижение зарплаты. Остальные 17% опрошенных затруднились с ответом.

Оценивая свои силы, 69% опрошенных в Сыктывкаре утверждают, что способны выполнить за семьчасов объем работы, аналогичный тому, что выполняют сейчас за восемь. Причем женщины говорили так чаще мужчин (77% против 58%).

Работодатели идею р сокращении рабочего дня не поддержали. Почти 9 из 10 респондентов отметили, что в их компании сокращение рабочего дня в осенне-зимний период даже не обсуждалось. В 4% компаний подобная инициатива была рассмотрена, но признана недопустимой. И лишь еще в 4% предприятий и организаций допускают переход на семичасовой рабочий день.

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