В Коми 42-летний мужчина до смерти забил табуретом сожительницу

Житель Ухты обвиняется в избиении до смерти сожительницы Фото: Архив "КП"

В ухтинском поселке Югэр 47-летняя женщина погибла от рук сожителя. Мужчина избил ухтинку до смерти.

Как рассказали в СУ СК России по Коми, конфликт между возлюбленными произошел из-за личных претензий. В ходе ссоры 42-летний ухтинец начал избивать несчастную, а затем и вовсе стал добивать ее табуретом. От тяжелых травм женщина умерла до приезда медиков.

- В ходе расследования мужчина признал вину по предъявленному обвинению. Следователем собраны доказательства, что позволило передать уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в Следкоме.

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