Пьяный житель Коми избил соседа и угрожал полицейскому

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В Вуктыле 30-летнего местного жителя обвиняют в незаконном проникновении в жилище, причинении легкого вреда здоровью, а также угрозе применения насилия в отношении полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в июне. Пьяный обвиняемый толкнул в грудь пожилого соседа и против воли зашел в его квартиру. Хозяину удалось вытолкнуть злоумышленника на лестничную площадку, однако тот успел ударить его деревянной палкой по голове. В результате пострадавший получил легкий вред здоровью. В июле обвиняемого доставили в отдел полиции. Вооружившись ножом, он угрожал применением насилия участковому. Фигурант не признал свою вину. Уголовное дело направили в суд.

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