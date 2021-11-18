Житель Коми зарезал собутыльника, потому что хотел продолжения банкета

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В Печоре 42-летнего местного жителя обвиняют в убийстве своего собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла 5 сентября. Двое жителей Печоры поссорились на почве совместного распития спиртного. Один из мужчин потребовал от другого приготовить еду и продолжить застолье, однако тот отказался. Желавший продолжения банкета печорец разозлился и ударил ножом собутыльника в грудь. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.

Обвиняемый ранее семь раз был судим, в том числе за совершение грабежей и краж. Свою вину в убийстве он признал. Уголовное дело направили в суд.

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