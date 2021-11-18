В субботу в Сыктывкаре будут искать пьяных водителей

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В субботу, 20 ноября, в Сыктывкаре Госавтоинспекция проведет профилактический рейд в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Инспекторы проведут профилактический рейд, направленный на предупреждение аварийности с участием пьяных водителей. Дополнительные экипажи ГИБДД будут патрулировать на улицах города и обращать особое внимание на грубые нарушения ПДД.

Полицейские будут останавливать машины и оценивать состояние каждого водителя. Те, у кого не будет признаков опьянения, смогут продолжить движение. В Госавтоинспекции также просят сообщать о пьяных водителях по телефонам 28-18-00 или 02.

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