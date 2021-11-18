Многодетный отец из Коми 20 часов обязательных работ за неуплату алиментов

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Житель села Керчомъя получил 120 часов обязательных работ за неуплату алиментов. Мужчина, будучи отцом шестерых детей, задолжал на их содержание более 110 тысяч рублей. Дети в возрасте от 7 до 17 лет лишь раз увидели деньги от 37-летнего отца, но сумма была очень скоромной - девять тысяч рублей на шестерых.

По закону мужчина обязан перечислять своим детям половину зарплаты или иного дохода, однако делать этого он не собирался.

Как сообщили в ФССП по Коми, судебный пристав составила в отношении должника протокол об административном правонарушении, а мировой суд назначил наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Теперь безответственный отец должен будет безвозмездно убирать придомовые территории и контейнерные площадки, чистить снег и наледь с крыш.

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