Мошенники чуть не украли у жительницы Коми 100 тысяч рублей

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Мошенники чуть не украли у жительницы Печоры 1956 года рождения более 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Пенсионерке позвонил неизвестный и представился работником портала госуслуг. Он сообщил женщине о проблемах с банковским счетом. Собеседник заявил, что неизвестные собираются оформить на нее кредит, но он готов оказать помощь в разрешении инцидента. Злоумышленник добавил, что заявительнице нужно срочно взять так называемый «зеркальный» займ, обналичить его и перевести деньги на безопасный счет.

Однако женщина не поверила собеседнику и не стала переводить деньги. Ранее пенсионерка беседовала с полицейскими, где и узнала о подобных фактах хищения денежных средств. Возбуждено уголовное дело.

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