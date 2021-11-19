В Коми 53-летний бывший десантник открыл стрельбу

День ВДВ для десантника из Удорского района завершился стрельбой и судимостью Фото: Архив "КП"

В Коми осудили 53-летнего жителя деревни Важгорт. Мужчина обвинялся в умышленном причинение легкого вреда здоровью, совершенном с применением оружия.

Судом установлено, что в ночь с 3 на 4 августа 2021 года мужчина отмечал День воздушно-десантных войск в компании односельчан. Праздновали громко, шумно и с большим количеством алкоголя. В какой-то момент у фигуранта уголовного дела с одним из гостей произошла ссора, причину которой уже никто не помнил и не знал. В ходе конфликта экс-десантника повалили на землю, поскольку он был сильно пьян. Разозлившись, он сходил домой за охотничьим ружьем, пришел к обидчику и при выяснении отношений выстрелил в сторону его ноги. В результате происшествия потерпевшему причинен легкий вред здоровью.

- Бывший десантник вину в содеянном признал полностью. Суд назначил ему наказание в виде 180 часов обязательных работ, - прокомментировали решение суда в прокуратуре Коми.

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