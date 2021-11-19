Житель Коми пытался заработать на бирже и лишился 38 тысяч рублей

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Мошенники украли у жителя Ухты 1996 года рождения более 38 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Ухтинец нашел сайт одной из бирж. Платформа предлагала покупать и продавать акции различных предприятий и таким образом получать прибыль. Перед тем как делать ставки, горожанин выбрал себе брокера и под его руководством несколько дней переводил деньги на неизвестный счет. На эти деньги тот должен был купить акции. Однако заработать ухтинцу не удалось. Более того, он не смог вывести деньги, а сайт стал недоступен. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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