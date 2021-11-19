В Коми лесопожарный центр хочет купить Toyota за 5 миллионов рублей

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Коми лесопожарный центр планирует купить лимитированный Toyota Land Cruiser стоимостью 5,1 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Лесопожарный центр разместил аукцион на поставку автомобиля Toyota Land Cruiser Prado (или эквивалента) для собственных нужд. Начальная цена закупки – 5 миллионов 119,5 тысячи рублей. В цену включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи, а также все затраты по исполнению договора, включая расходы на доставку товара. Планируется, что торги состоятся 7 декабря. Исполнить контракт необходимо в течение 10 дней с даты заключения договора.

В техническом задании на поставку автомобиля указана комплектация Toyota Land Cruiser Prado 70th Anniversary. Это может быть эквивалент, хотя среди требований указывается, что у машины должны быть две эмблемы «70th Anniversary». Внедорожник должен быть пятиместным, экологического стандарта – Евро-5, с дизельным типом двигателя.

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