На ферме в Коми прокомментировали потоп из навоза

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В ООО «Палевицы» в Коми прокомментировали информация о неудовлетворительном содержании коров.

Как пояснило руководство компании, на сельхозпредприятии сломался насос для навозоудаления, но ситуация была штатной. Запчасти для ремонта насоса нашли, а скопившиеся отходы убрали. В компании подчеркнули, что животные находятся в удовлетворительном состоянии. Однако в ООО «Палевицы» необходима модернизация производства и техперевооружение. Руководство не исключает, что такие обновления привлекут квалифицированные кадры, необходимые в сельском хозяйстве.

Напомним, всоциальных сетях в очередной раз появился душещипательный пост про сельхозпредприятие в Палевицах Сыктывдинского района. Автор приложила к посту эпичные фотографии, где демонстрируются далеко не лучшие условия содержания коров. Она заявила, что ферма затоплена навозом. В Минсельхозе Коми заявили, что животные находятся в удовлетворительном состоянии.

Гневные посты о работе фермы уже появлялись в конце августа, тогда работники заявляли, что «в адских мучениях гибнут животные, а доярки живут без зарплаты, подвергаются постоянным унижениям и побоям». В качестве подтверждения прилагались фото истощенных коров. Сообщалось, что животных не лечат, не проводят обследования, а на ферме разошлась инфекция, нарушены правила кормления коров.

Тогда информация о массовой гибели скота не подтвердилась. Нарушений технологии кормления и поения животных не выявлено, ноо подтвердился факт нарушения технологии содержания откормочного поголовья бычков в загоне возле фермы.

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