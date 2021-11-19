Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество19 ноября 2021 11:40

«Комиавтотранс» прекращает обслуживание маршрута №509 Сыктывкар - Койгородок

Источник:kp.ru
С 23 ноября предприятие прекращает обслуживание маршрута №509

С 23 ноября предприятие прекращает обслуживание маршрута №509

Фото: Архив "КП"

Маршрут №509, следующий из Сыктывкара в Койгородок, больше не будет обслуживаться «Комиавтотрансом». Об этом сообщили в пресс-службе регионального перевозчика.

Отмечается, что дать превращения обслуживания 509-го маршрута станет 23 ноября. В последний раз автобус выйдут на линию в будущий понедельник.

Причиной такого решения стало окончание контракта с республиканским Минэком. Однако местным жителям беспокоится не стоит: на том же маршруте свои услуги предоставляет другой перевозчик.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В одном из городов Коми подорожает проезд на автобусе (подробности)