Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Коми продолжаются рейды по соблюдению масочного режима в общественном транспорте и общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства юстиции.

По данным ведомства, масочный режим массово нарушили в торговых объектах «Йорк», «Покровский», «Рынок Центральный», «FixPrice», «Лидер», «Мегахенд» и в восьми автобусах. С нарушителями проводилась разъяснительная работа. Им сообщали об административной ответственности и вручали памятки. На тех людей, которые принципиально отказывались соблюдать масочный режим, составляли административные протоколы.

Рейдовые мероприятия в Коми продолжатся. Размер штрафа за нарушения масочного режима для граждан составляет от 1 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц – от 10 до 50 тысяч рублей.

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