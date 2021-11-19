Общественную палату Коми возглавил Григорий Хатанзейский

Фото из личного архива Григория Хатанзейского

Председателем Общественной палаты Коми стал Григорий Хатанзейский. Его кандидатуру выбрали на на первом заседании VII созыва палаты.

Хатанзейский является директором Дома дружбы народов республики, а также журналистом и известным общественником. Уточняется, что Алексей Просужих, Галина Лапшина и Юрий Лисин остаются в структуре ОП Коми и занимают посты заместителя председателя.

На заседании присутствовали глава региона Владимир Уйба и спикер Госсовета РК Сергей Усачев.

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