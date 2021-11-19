Жителя Коми посадили за незаконную рубку леса

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Прилузский районный суд признал 32-летнего жителя села Летка в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуре Коми.

В октябре-декабре 2017 года мужчина получил документы, которые позволяют троим сыктывкарцам право на заготовку древесины по 150 кубометров для строительства дома и по 20 кубометров для возведения хозпостроек. Горожане изначально не собирались заниматься строительством, а документы оформляли для получения денег лесозаготовителя. Тот незаконно вырубил 450 кубометров древесины и распорядился ей по своему усмотрению. Сумма ущерба превысила 4,1 миллион рублей.

Суд приговорил мужчину к 1,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Кроме того, удовлетворен иск о взыскании с осужденного вреда, причиненного преступлением. Приговор не вступил в законную силу.

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