Родителям Коми рассказали, под какие болезни стал маскироваться коронавирус у детей

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Коронавирус стал маскироваться под другие болезни. По данным Роспотребнадзора, ковид можно легко спутать с четырьмя другими опасными заболеваниями.

Так, умеренная лихорадка, мышечные боли, усталость, головная боль, тошнота и рвота могут говорить не только о том, что у ребенка кишечный грипп, но и о возможном заражении дельта-штаммом коронавируса.

Также стоит сдать ПЦР-тест на ковид, если вы заметили у ребенка высокую температуру, сильный озноб, головную боль, светобоязнь и звукобоязнь, головокружение, тошноту и рвоту. Все эти симптомы характерны заболеваниям, связанным с воспалением оболочек и вещества головного мозга. Если у маленького пациента нет менингоэнцефалита, то скорее всего, это коронавирус, который успел поразить центральную нервную систему.

Еще одно опасное заболевание, с которым можно перепутать COVID-19, это воспаление аппендицита. Дело в том, что коронавирус вызывает осложнение в виде гипервоспалительного синдрома. По данным Роспотребнадзора, из-за схожести болезней часто происходят необоснованные хирургические вмешательства.

И последнее, под что любит маскироваться ковид, это воспаление стенок кровеносных сосудов - артерий, капилляров, вен. Сначала коронавирус протекает незаметно, а потом появляются «ковидные пальцы». Так называют покраснение и отеки кончиков пальцев рук и ног с появлением пузырьков и гнойничков. Внешне это нередко напоминает картину обморожения.

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