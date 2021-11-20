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Здоровье20 ноября 2021 9:00

Умершая от ковида вакцинированная жительница Коми страдала болезнью сосудов

Источник:kp.ru
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Скончались за сутки 11 человек, один – с прививкой от коронавируса

Скончались за сутки 11 человек, один – с прививкой от коронавируса

Фото: Архив "КП"

В Коми скончалась вакцинированная от ковида пациентка. Об этом рассказал глава республики Владимир Уйба.

По его словам, женщина была преклонного возраста и страдала тяжелыми сопутствующими заболеваниями. Врачи сделали все, чтобы помочь пенсионерке, однако хроническая болезнь сосудов в купе с коронавирусом одержала верх.

К слову, скончавшаяся жительница Коми была единственной вакцинированной среди умерших от ковида 11 человек, чьи смерти были зарегистрированы за последние сутки.

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