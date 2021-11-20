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Происшествия20 ноября 2021 10:00

В Сыктывкаре начался пожар в многоквартирном доме из-за подожженных колясок

Источник:kp.ru
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Огонь вспыхнул 19 ноября в 06:27 утра

Огонь вспыхнул 19 ноября в 06:27 утра

Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре загорелся подъезд многоквартирного дома по улице Морозова. Об инциденте сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

Уточняется, что из задымленного здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Причиной происшествия стали две загоревшиеся коляски, стоящие в подъезде. По предварительным данным, их специально подожгли.

Отмечается, что помощь пожарных в тушении не потребовалась: жильцы успели погасить огонь до их прибытия.

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