В Сыктывкаре начался пожар в многоквартирном доме из-за подожженных колясок

Огонь вспыхнул 19 ноября в 06:27 утра Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре загорелся подъезд многоквартирного дома по улице Морозова. Об инциденте сообщили в пресс-службе МЧС по Коми.

Уточняется, что из задымленного здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Причиной происшествия стали две загоревшиеся коляски, стоящие в подъезде. По предварительным данным, их специально подожгли.

Отмечается, что помощь пожарных в тушении не потребовалась: жильцы успели погасить огонь до их прибытия.

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