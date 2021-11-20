В Сыктывкаре иномарка сбила 13-летнего подростка-нарушителя

Фото: УГИБДД по Коми
Фото: Архив "КП"
В Сыктывкаре 13-летний мальчик попал под колеса Nissan Qashqai, сообщает республиканская Госавтоинспекция. Авария произошла накануне около Театра оперы и балета Коми по улице Коммунистической.
Подросток переходил дорогу вне зебры, когда на него наехал 46-летний мужчина за рулем иномарки. В результате столкновения школьник получил незначительные травмы: рану нижней губы и ссадину бедра.
Отмечается, что мальчик в госпитализации не нуждался. По данному факту начато разбирательство.
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