Фото из личного архива Татьяны Масловой

В Сыктывкаре при неизвестных обстоятельствах пропал 15-летний Артем Маслов. Подросток вышел после занятий в школе и исчез. В последний раз его видели вчера, 19 ноября, в поселке В. Максаковка. Об инциденте рассказала мама мальчика Татьяна.

По ее словам, им удалось восстановить маршрута сына до школы №35, а далее след теряется. Связаться с Артемом не удается, так как телефон выключен еще со вчерашнего дня.

Известно, что ученик 15-ой школы был одет в день пропажи в удлиненную коричнево-зеленую куртку комуфляжной расцветки, бежевые брюки, черные ботинки и черную шапку. С собой юноша взял черно-бордовый рюкзак.

Приметы Артема: рост 185 см, русые короткие волосы, худощавый, носит очки.

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