Жители Коми выступили против введения QR-кодов

Фото: пресс-служба главы Республики Коми

В Сыктывкаре глава Коми Владимир Уйба встретился с общественниками, которые выступают против введения QR-кодов, а также других ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Жители республики рассказали о своих опасениях руководителю региона и озвучили ему свои просьбы.

Конкретно разговор Владимира Уйба с общественниками не раскрывается, но, как сообщили в пресс-службе главы, диалог прошел в конструктивном ключе. Руководитель Коми выслушал все предложенные варианты и заявил, что они будут рассмотрены на ближайшем заседании оперштаба.

- Предложения и пожелания инициативной группы внесены в протокол встречи. Инициативы, реализация которых в полномочиях законодателей, будут переданы на рассмотрение депутатского корпуса Госсовета, - сообщили в пресс-службе.

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