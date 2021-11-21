За неделю в Коми изъяли четыре охотничьих ружья

Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Коми

За неделю в Коми изъяли четыре единицы охотничьего оружия. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Росгвардии.

Сотрудники ведомства выявили 11 правонарушений в области оборота оружия. Росгвардейцы изъяли четыре единицы охотничьего оружия. К административной ответственности привлекли двух владельцев оружия. Они не сообщили в двухнедельный срок об изменении места жительства. Большинство нарушений связаны несоблюдения сроков продления разрешительных документов. В Росгвардии напомнили, что для продления срока действия разрешения на оружие граждане представляют заявление и документы не позднее, чем за месяц до истечения срока действия разрешения.

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