В Коми столкнулись «Лада» и Ford: пострадал пассажир

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 20 ноября, в Усть-Вымском районе столкнулись Ford Focus и Lada Largus, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 17:53 на автодороге Айкино – Кослан. Женщина 1981 года рождения ехала за рулем Ford Focus в сторону города Микунь. На втором километре она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там Ford врезался в Largus. После этого отечественный автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир Ford. У него диагностировали сотрясение мозга и ушиб лучезапястного сустава. Госпитализация молодому человеку не потребовалась.

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