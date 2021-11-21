Алиев стал пятым на этапе Гран-при Франции

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фигурист из Коми Дмитрий Алиев занял пятое место на этапе Гран-при Франции. Соревнования проходили в Гренобле.

Алиев набрал по итогам обеих программ на пятом этапе серии Гран-при 253,56 балла. В произвольной программе фигурист сделал тройной лутц вместо четверного, а также не справился с одним из тройных акселей.

Спортсмен рассказал журналистам, что впервые получил наслаждение в произвольной программе, которое не испытывал с начала сезона.

– Обидно за четверной лутц, за тройной аксель, за такие сбои в программе, но очень хорошее послевкусие осталось. Хотел привезти с этого турнира чуточку общего успеха, мне кажется, у меня получилось захватить его с собой, – цитирует Алиева агентство РИА Новости.

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