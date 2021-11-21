В Коми девушка на иномарке опрокинулась в кювет

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 20 ноября, в Корткеросском районе Datsun mi-Do опрокинулся в кювет, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 10.00 на трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск. Девушка 1992 года рождения ехала за рулем Datsun mi-Do со стороны Усть-Кулома в сторону Сыктывкара. На 84-м километре дороги девушка не справилась с управлением. Из-за этого иномарка вылетела в кювет и опрокинулась. В результате ДТП девушка получила автотравму, черепно-мозговую травму, сотрясение, травму шейного отдела позвоночника, а также ссадину.

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