Сыктывкарца заставили сделать шумоизоляцию в своей квартире

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Эжвинский районный суд Сыктывкара обязал местного жителя сделать шумоизоляцию в своей квартире. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.
Сыктывкарец обратился в суд с иском к соседу. Тот сделал у себя ремонт, изменив конструкцию пола. Из-за этого в квартире истца стало дискомфортно жить из-за высокой слышимости. Экспертиза подтвердила наличие недостатков в работах по замене пола. Оказалось, что технология устройства пола в квартире ответчика не соответствует установленным требованиям и влияет на комфортность проживания истца. Суд обязал ответчика снизить уровень ударного шума в квартире и выполнить мероприятия по обеспечению шумоизоляции. Решение не вступило в законную силу.
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