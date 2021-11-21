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Происшествия21 ноября 2021 12:26

В Сыктывкаре Opel сбил пешехода

Источник:kp.ru
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Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 20 ноября, в Сыктывкаре Opel Antara сбил пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла на улице Лыткина в 22.00. Молодой человек 1999 года рождения ехал за рулем Opel со стороны Покровского бульвара в сторону улицы Петрозаводской. Напротив дома №44 по улице Петрозаводской иномарка сбила мужчину 1983 года рождения, который шел по нерегулируемому переходу. В результате пострадавший получил ушиб голени. Госпитализация мужчине не потребовалась.

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